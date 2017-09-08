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Российские регионы начали считать налог по кадастру
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    Российские регионы начали считать налог по кадастру

    6:41  8 Сентября 2017
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    Российские регионы начали считать налог по кадастру

    Москва, 8 сентября. PwC оценил российские субъекты по эффективности налоговой политики. Как пишет газета «Известия», пять российский субъектов совершили прорыв в налоговой политике. Среди них Камчатский край, Кировская область, Ставропольский край, Республика Хакасия и Алтайский край.

    Рейтинг подготовила компания PwC. По мнению экспертов, успех регионов связан с переходом на расчет имущественного налога по кадастру, а также установления стоимости патента для мигрантов.

    Как считают специалисты, грамотное управление налогами позволяет субъектам значительно сократить объем дотаций из федерального бюджета.

    Российские регионы начали считать налог по кадастру

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    Автор: Алия Садыкова
    #налоги
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