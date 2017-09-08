Власти Флориды закрывают школы и вузы из-за урагана «Ирма»

В Избранное

Таллахасси, 8 сентября. Власти штата Флорида приняли решение закрыть с пятницы по понедельник все школы и высшие учебные заведения. Это будет сделано для того, чтобы разместить в них пострадавших от урагана «Ирма».

Губернатор Флориды Рик Скотт выпустил заявление, которое было опубликовано на его официальном сайте. Скотт сообщил, что такое решение было принято, чтобы обеспечить максимальное количество помещений для размещения людей. Сейчас ураган «Ирма» двигается вдоль островов Карибского бассейна. Ожидается, что на выходных он достигнет побережья Флориды.

По словам губернатора штата, каждая семья должна подготовиться к эвакуации. Во Флориде объявлен режим ЧП.

Напомним, что приближение урагана «Ирма» вынудило власти закрыть во Флориде две АЭС.