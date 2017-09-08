Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Власти Флориды закрывают школы и вузы из-за урагана «Ирма»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Флориды закрывают школы и вузы из-за урагана «Ирма»

    6:49  8 Сентября 2017
    327

    Власти Флориды закрывают школы и вузы из-за урагана «Ирма»

    Таллахасси, 8 сентября. Власти штата Флорида приняли решение закрыть с пятницы по понедельник все школы и высшие учебные заведения. Это будет сделано для того, чтобы разместить в них пострадавших от урагана «Ирма».

    Губернатор Флориды Рик Скотт выпустил заявление, которое было опубликовано на его официальном сайте. Скотт сообщил, что такое решение было принято, чтобы обеспечить максимальное количество помещений для размещения людей. Сейчас ураган «Ирма» двигается вдоль островов Карибского бассейна. Ожидается, что на выходных он достигнет побережья Флориды.

    По словам губернатора штата, каждая семья должна подготовиться к эвакуации. Во Флориде объявлен режим ЧП.

    Напомним, что приближение урагана «Ирма» вынудило власти закрыть во Флориде две АЭС.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Рина Брусникина
    #сша #флорида #ураган #ирма
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9323

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1542

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3675
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        226
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5402
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        303
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6363