Сирия: мирные жители возвращаются в район Африн на севере провинции Алеппо

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Дамаск (Сирия), 08 сентября. Более 50 семей вернулись в свои дома в район Африн, что на севере провинции Алеппо. Как сообщает РИА Новости, граждане Сирии вынуждены были бежать из родных мест несколько лет назад из-за войны

«Благодаря усилиям Центра по примирению враждующих сторон в САР были достигнуты определенные договоренности о возвращении мирных жителей в населенные пункты района Африн», — рассказал журналистам представитель центра Виктор Фролов.

Кроме того российские военнослужащие передали 200 школьных укомплектованных рюкзаков от юнармейцев России непосредственно в город Африн, а также медикаменты в местные больницы.

За годы, пока в этом районе находились террористы, местные жители лишились земли и домов, многие бежали. Тех, кто остался, боевики пытали или убивали.

Теперь в один из городов Африна — Телль-Рифъат — снова возвращаются люди. Только за последнее время сюда прибыли более 25 семей. Сейчас они все вместе восстанавливают дома, и очень надеются на мир.