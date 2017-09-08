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Сирия: мирные жители возвращаются в район Африн на севере провинции Алеппо
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    Сирия: мирные жители возвращаются в район Африн на севере провинции Алеппо

    6:21  8 Сентября 2017
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    Сирия: мирные жители возвращаются в район Африн на севере провинции Алеппо

    Дамаск (Сирия), 08 сентября. Более 50 семей вернулись в свои дома в район Африн, что на севере провинции Алеппо. Как сообщает РИА Новости, граждане Сирии вынуждены были бежать из родных мест несколько лет назад из-за войны

    «Благодаря усилиям Центра по примирению враждующих сторон в САР были достигнуты определенные договоренности о возвращении мирных жителей в населенные пункты района Африн», — рассказал журналистам представитель центра Виктор Фролов.

    Кроме того российские военнослужащие передали 200 школьных укомплектованных рюкзаков от юнармейцев России непосредственно в город Африн, а также медикаменты в местные больницы.

    За годы, пока в этом районе находились террористы, местные жители лишились земли и домов, многие бежали. Тех, кто остался, боевики пытали или убивали. 

    Теперь в один из городов Африна — Телль-Рифъат — снова возвращаются люди. Только за последнее время сюда прибыли более 25 семей. Сейчас они все вместе восстанавливают дома, и очень надеются на мир.

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    Автор: Константин Терехов
    #сирия #алеппо
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