Сразу два вулкана выбросили столбы пепла на Камчатке

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Петропавловск-Камчатский, 8 сентября. Вулканы Шивелуч и Ключевской на Камчатке выбросили столбы дыма и пепла высотой в несколько километров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выброс произошел утром 8 сентября. Высота выброса пепла вулканом Шивелуч достигла восьми километров, Ключевской выбросил столб пепла высотой до шести километров. Пепловый шельф от вулканов растянулся на десятки километров. Населенных пунктов на пути его распространения нет.

Специалисты присвоили вулканам «оранжевый» код опасности. Вблизи действующих вулканов не проходят воздушные трассы и не зарегистрированы туристические группы, отмечает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Напомним, в конце августа у подножия вулкана Крымский на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр сейсмической активности залегал на глубине в 120 км, на поверхности толчки не ощущались, сообщает Газета.ru.