WSJ сообщила о возможном дефиците нового iPhone 8

В Избранное

Вашингтон, 08 сентября. Сбои в производственном процессе могут привести к дефициту на рынке новых iPhone 8.

Как информирует RT, об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает The Wall Street Journal. Все дело в том, что производство новых смартфонов от Apple сдвинуто на месяц.

В связи с этим компания Foxconn Technology Group, на заводах которой и собирают iPhone 8, пришлось даже нарастить производственные мощности в китайском Чжэнчжоу, что, впрочем, не слишком спасет ситуацию.

Добавим, что презентация нового яблочного гаджета и других продуктов будет представлена Apple уже в первой половине следующей недели.

