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WSJ сообщила о возможном дефиците нового iPhone 8
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    WSJ сообщила о возможном дефиците нового iPhone 8

    6:08  8 Сентября 2017
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    WSJ сообщила о возможном дефиците нового iPhone 8

    Вашингтон, 08 сентября. Сбои в производственном процессе могут привести к дефициту на рынке новых iPhone 8.

    Как информирует RT, об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает The Wall Street Journal. Все дело в том, что производство новых смартфонов от Apple сдвинуто на месяц.

    В связи с этим компания Foxconn Technology Group, на заводах которой и собирают iPhone 8, пришлось даже нарастить производственные мощности в китайском Чжэнчжоу, что, впрочем, не слишком спасет ситуацию.

    Добавим, что презентация нового яблочного гаджета и других продуктов будет представлена Apple уже в первой половине следующей недели.
     

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    Автор: Константин Терехов
    #iphone 8
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