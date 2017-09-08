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Сирия, 8 сентября. Министр обороны Сирии прибыл в Дейр эз-Зор, SDF**** отбила контратаку террористов «Исламского государства»* в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняла населенный пункт Шула на трассе в Дейр эз-Зор, саперы правительственной армии работают круглые сутки, чтобы разминировать трассу к 137-й базе.

«Исламское государство»: выпустили новое пропагандистское видео в котором показаны атаки смертников на позиции САА в районе Акербата в провинции Хама.

Провинция Дамаск

Несколько солдат армии правительства Сирии погибли в боях в районах Айн Терма и Джобар, сообщается в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Появились сообщения об ударе Израиля в районе Дамаска, однако до сих пор не было никаких подтверждений, сообщает пользователь Twitter @WaelHussaini.

Сообщается о крупном взрыве в лагере «Хезболлы» близ ливанского населенного пункта Баальбек. Это могут быть удары израильских ВВС на сирийско-ливанской границе, сообщается в Twitter (@AEJKhalil).

Напомним, ранее «Хезболла» и ВС Ливана провели переговоры с боевиками ИГ*, действовавшими в районе Западного Каламуна, в результате чего террористы согласились покинуть провинцию Дамаск и передислоцироваться в Дейр эз-Зор. По сообщениям проиранских сил, в данный момент территория Западного Каламуна полностью освобождена от сил «Исламского государства».

Провинция Дейр эз-Зор

Министр обороны Сирии прибыл с визитом к военным в Дейр эз-Зоре, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Глава министерства энергетики Сирии сообщил, что его ведомство уже ведет работы по обеспечению города электричеством, передает портал Muraselon.

Армия правительства Сирии вместе с племенным ополчением заняли населенный пункт Шула на трассе в Дейр эз-Зор, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Коалиция нанесла ряд ударов по позициям террористов «Исламского государства» в населенном пункте Маркада в преддверии наступления курдов в Дейр эз-Зор, сообщается в Twitter (@VivaRevolt).

Элитные отряды «Ахмад аль-Джарба» вошли в Маркаду после бегства террористов «Исламского государства» в сторону населенного пункта Эс-Сувар, сообщается в Twitter (@syrian20166).

Саперы армии правительства Сирии работают круглые сутки, чтобы разминировать трассу к 137-й базе и обезопасить пути снабжения, сообщает портал Almasdarnews.

ВВС коалиции точечным ударом в городе Маядин ликвидировали двух высокопоставленных чиновников «Исламского государства», занимавшихся поставками оружия для террористической организации, передает Almasdarnews.

Правительственные силы совместно с ВКС РФ продолжают развивать наступательную операцию в провинции.

Напомним, накануне правительственным войскам при значительной поддержке ВКС РФ удалось деблокировать город Дейр эз-Зор. После массированных авиаударов, а также пуска ракет «Калибр» с российского фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Средиземного моря, 17-ая бригада встретилась с гарнизоном САА, который на протяжении более трех лет держал оборону города. Встреча произошла на территории базы 137-ой бригады. Однако, хотя деблокирование Дейр эз-Зора и является значительной победой правительственных сил, на территории провинции и в самом городе до сих пор остаются существенные силы «Исламского государства».

Как отмечают военные эксперты, последние события показали, что ИГ меняют свою стратегию. Раньше перед наступлением атакующих сил на город, контролируемый боевиками, «Исламское государство» оставляло значительный гарнизон, целью которого было сковать противника и дать своим время на перегруппировку и ротацию. Это получилось в Манбидже, когда летом 2016 года ИГ сковало боями поддерживаемые США курдские формирования на три месяца, а потом еще и сумело выйти. Так было в Мосуле, битва за который затянулась на девять месяцев.

Однако с активизацией ВКС РФ, которым удалось ликвидировать значительное количество боевиков «Исламского государства», стратегия террористов изменилась. Теперь ИГ пытается максимально сохранить свои силы, чтобы оказать наибольшее сопротивление на той территории, которую они пока контролируют.

Провинция Идлиб

Сообщается о взрыве в Идлибе, подробностей нет, сказано в Twitter (@huseyinbozan).

Напомним, накануне группа повстанцев, которая ранее, возможно, была связанна с группировкой «Ахрар аш-Шам», активизировала боевые действия против террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам». Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»*.

Провинция Ракка

ВВС коалиции уничтожили 13 террористов и пять огневых точек в Ракке, сообщается в Twitter (@CENTCOM).

В Ракке провалилась контратака террористов «Исламского государства». Отряд террористов был обнаружен в районе Эмин, SDF удалось убить 11 из них, остальные бежали. В центре города и ближайших пригородах продолжаются ожесточенные бои, сообщает портал Almasdarnews.

SDF обнаружили склад вооружения террористов «Исламского государства» в районе Аль-Мансур в Ракке, сообщается в Twitter (@mutludc).

15-летний боец SDF убит в боях с террористами «Исламского государства» в Ракке, сообщается в Twitter (@Fox61A).

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Армия правительства Сирии обнаружила в Расм аль-Ахмар крупные запасы вооружения, амуниции и техники террористов «Исламского государства», сообщает портал Muraselon.

Террористы «Исламского государства» выпустили новое пропагандистское видео в котором, помимо прочего, показаны атаки смертников ИГ на позиции армии правительства Сирии в районе Акербата. Также в видео показано тяжелое вооружение, все еще имеющееся у ИГ в Хаме: артиллерия, танки, джихад-мобили, сообщается в Twitter (@MorocanArab).

Напомним, что ранее правительственным войскам при поддержке ВКС РФ в результате ожесточенных боев удалось освободить от боевиков «Исламского государства» стратегически важный город Акербат, что позволило значительно сузить территорию созданного ранее котла. Однако террористы продолжают оказывать мощное сопротивление.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)