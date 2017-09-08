Депутаты Госдумы предложили перераспределить полномочия

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Москва, 08 сентября. Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы выступил с инициативой передать ряд направлений работы депутатам из других комитетов.

Об этом рассказал «Известиям» собеседник в нижней палате российского парламента, который уточнил, что последнее слово за Советом Государственной думы – решение будет вынесено после обсуждения.

По словам источника, в общей сложности комитет хочет отдать коллегам около 40 законопроектов, которые уже находятся на рассмотрении Думы. Перераспределение работы вызвано тем, что депутаты комитета излишне загружены.

К слову, сейчас в комитет по госстроительству в проработке находятся треть от всех документов, которые рассматривает Государственная дума — около 500. При этом у некоторых комитетов их число не превышает нескольких десятков.