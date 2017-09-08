Парламент Каталонии проголосовал за закон о порядке выхода из Испании

В Избранное

Барселона, 8 сентября. Парламент Каталонии принял закон, призванный создать юридическую базу для выход региона из состава Испании .

Законопроект «О правовом и учредительном переходном периоде республики» одобрил 71 член каталонского парламента. Против высказались 10 парламентариев, воздержавшихся не было.

Закон вступит в силу в том случае, если на референдуме 1 октября победу одержат сторонники отделения области от Испании. Действие закона закончится с избранием парламента независимой Каталонии. По данным СМИ, правительство Испании намерено оспорить законопроект в конституционном суде.

Напомним, ранее стало известно, что Испания намерена подать в суд на причастных к принятию закона о референдуме о независимости Каталонии должностных лиц. Один иск будет направлен против проголосовавшего за законопроект парламента, второй – против объявивших проведение референдума чиновников исполнительной власти, сообщает Газета.ru.