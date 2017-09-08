Власти Словакии предложили вернуть пограничный контроль в Европе

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Братислава, 08 сентября. Бороться с нелегальной миграцией путем восстановления пограничного контроля предложили власти Словакии.

Как передают «Известия», с такой инициативой выступили депутаты парламента из партии «Котлеба», где заявили, что Шенгенская зона становится все менее эффективным инструментом.

«На первом этапе мы предлагаем разработать систему мониторинга передвижения иностранцев, пересекающих границу. Таким образом, Словакия сможет более эффективно бороться с нелегальными мигрантами», — рассказал изданию депутат Милан Угрик.

Парламентарий понимает, что введение пограничного контроля, безусловно, скажется на комфорте граждан страны. Но при всем при этом, скоро придет понимание, что Шенгенская зона — «неустойчивый проект».

«Рано или поздно каждому государству придется защищаться от массового притока беженцев», — констатировал депутат. К тому же, в МВД подтвердили, что по законодательству, каждая страна ЕС имеет право возобновить контроль на своих границах.