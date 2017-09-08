Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Власти Словакии предложили вернуть пограничный контроль в Европе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Словакии предложили вернуть пограничный контроль в Европе

    5:28  8 Сентября 2017  /обновлено: 12:16  08 Сентября 2017
    87

    Власти Словаки предложили вернуть пограничный контроль в Европе

    Братислава, 08 сентября. Бороться с нелегальной миграцией путем восстановления пограничного контроля предложили власти Словакии.

    Как передают «Известия», с такой инициативой выступили депутаты парламента из партии «Котлеба», где заявили, что Шенгенская зона становится все менее эффективным инструментом.

    «На первом этапе мы предлагаем разработать систему мониторинга передвижения иностранцев, пересекающих границу. Таким образом, Словакия сможет более эффективно бороться с нелегальными мигрантами», — рассказал изданию депутат Милан Угрик.

    Парламентарий понимает, что введение пограничного контроля, безусловно, скажется на комфорте граждан страны. Но при всем при этом, скоро придет понимание, что Шенгенская зона — «неустойчивый проект».

    «Рано или поздно каждому государству придется защищаться от массового притока беженцев», — констатировал депутат. К тому же, в МВД подтвердили, что по законодательству, каждая страна ЕС имеет право возобновить контроль на своих границах.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #ес #шенген #словакаия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9318

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1539

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        226
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5402
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        303
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6363