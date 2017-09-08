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Бывшие президенты США создали фонд помощи пострадавшим от ураганов
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    Бывшие президенты США создали фонд помощи пострадавшим от ураганов

    5:17  8 Сентября 2017
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    Бывшие президенты США создали фонд помощи пострадавшим от ураганов

    Вашингтон, 8 сентября. Бывшие президенты США создали фонд One America Appeal для материальной поддержки пострадавших от ураганов «Харви» и «Ирма». Об этом сообщает NBC.

    Фонд создали Билл Клинтон, Джимми Картер, Джордж Буш, Буш-старший и Барак Обама. В совместном обращении бывшие президенты обратились к жителям США и людям по всему миру с призывом поддержать усилия по ликвидации последствий страшных ураганов. В заявлении отмечается, что из-за стихии были вынуждены покинуть свои дома более миллиона человек, ущерб достиг 180 млрд долларов.

    Напомним, ранее стало известно, что из-за урагана «Харви» в Техасе погибли 60 человек. Наиболее частой причиной гибели людей становились вызванные непогодой ДТП и резкий подъем воды, отмечает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #сша #обама #клинтон #буш-младший #буш #ураган #харви #ирма
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