Ученые рассказали о новом способе замедления старения

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Лос-Анджелес, 08 сентября. Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили новый способ, при помощи которого можно замедлить старение.

Как сообщает Газета.ru, научное открытие было сделано во время наблюдения за жизнедеятельностью плодовых мушек, а если быть точнее – за процессом их старения, и что в это время происходит с их организмом.

Оказалось, что примерно к середине жизни форма и размеры митохондрий менялись – они становились крупнее, что в итоге мешало выполнять им свои функции и приводило к старению.

Во время опытов ученые увеличивали уровень белка Drp1, в итоге физиологически нормальных митохондрий становилось больше. Исследователи сравнили этот процесс с омоложением мышечной ткани среднего возраста.

