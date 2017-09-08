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Минкультуры предлагает отменить прокатные удостоверения для фильмов на телевидении
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    Минкультуры предлагает отменить прокатные удостоверения для фильмов на телевидении

    4:59  8 Сентября 2017
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    Минкультуры предлагает отменить прокатные удостоверения для фильмов на телевидении

    Москва, 8 сентября. Минкультуры России предлагает отменить прокатные удостоверения для фильмов, которые будут показывать по телевидению. Об этом сообщают «Известия».

    По данным издания, отмена прокатных удостоверений для показа фильмов по эфирному, спутниковому и кабельному телевидению предусмотрена поправками в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

    В пресс-службе Минкультуры сообщили, что действующее положение закона заимствовано из текста постановления Совета министров от 1993 года. Но в настоящее время нет возможности четко определить, создавался ли фильм для показа по телевидению.

    «В настоящее время фильмы снимаются на цифровые камеры и полученные с их помощью исходные материалы могут быть преобразованы как для кинотеатрального показа, так и для телевизионного показа», — цитируют «Известия» сообщение пресс-службы министерства.

    В пояснительной записке к тексту поправок отмечается, что отмена прокатных удостоверений не повлечет угрозы распространения запрещенной в России информации.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #фильмы #телевидение #минкультуры
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