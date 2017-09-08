Хакеры получили данные 143 млн клиентов бюро кредитных историй в США

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Вашингтон, 8 сентября. Бюро кредитных историй Equifax в США сообщило о том, что злоумышленники получили доступ к персональным данным 143 млн его клиентов. Об этом со ссылкой на бюро сообщает Bloomberg.

Злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на сайте бюро с мая по июль 2017 года. В результате им удалось получить доступ к номерам социального страхования, адресам, датам рождения и номерам водительских удостоверений.

Также преступники получили данные кредитных карт 209 тысяч клиентов и документов с персональными данными 182 тысяч человек. Среди жертв хакеров оказались граждане Великобритании и Канады.