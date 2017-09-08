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Российским судьям могут установить предельно допустимую нагрузку
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    Российским судьям могут установить предельно допустимую нагрузку

    3:47  8 Сентября 2017
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    Российским судьям могут установить предельно допустимую нагрузку

    Москва, 8 сентября. К концу года судьям и сотрудникам аппаратов судов могут установить лимит на допустимое количество рассматриваемых дел. Об этом сообщают «Известия».

    Нормативы на количество рассматриваемых дел по заказу Судебного департамента при Верховном суде РФ разрабатывают эксперты НИУ «Высшая школа экономики». Свои расчеты специалисты должны представить до 11 декабря текущего года. Стоимость контракта составляет 4,83 млн рублей.

    Согласно контракту, ВШЭ необходимо проанализировать российскую и мировую практики, а также обеспеченность судов кадрами. Полученные данные предлагается опробовать на практике не менее 10 судов в различных регионах России.

    Судья Мосгорсуда в отставке, член СПЧ Сергей Пашин обосновал необходимость введения нормативов большим количеством дел в российских судах.

    «Если [у нормативов будет значение] только научное – дела (сверхнагрузки) обрушатся на тех же судей, потому что в суде действует принцип дворника: сколько снега выпало, столько и гребут, никуда это не денется», — цитирует слова Пашина издание.

    Судья в отставке отметил, что в судах не хватает кадров, но около 8% ставок в штатах сознательно оставляют вакантными. Выделенные на не занятые должности средства в конце года распределяются в виде премий между судьями, отметил Пашин.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #суд
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