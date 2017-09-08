Пожар на химзаводе в Ставропольском крае унес жизнь человека

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Ставрополь, 8 сентября. На химическом заводе «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае произошло возгорание продуктов разложения, площадь пожара достигла 130 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате пожара погиб один человек, еще один получил ранения, сообщает «Интерфакс».

«При тушении задымления обнаружено тело мужчины, 1962 года рождения», — сообщил агентству помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Алла Козырецкая.

Сообщение о задымлении в одном из цехов завода поступило накануне вечером. К 20.45 пожарным удалось справиться с пожаром. Для расследования причин трагедии начата доследственная проверка.