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Пожар на химзаводе в Ставропольском крае унес жизнь человека
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    Пожар на химзаводе в Ставропольском крае унес жизнь человека

    3:04  8 Сентября 2017
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    Пожар на химзаводе в Ставропольском крае унес жизнь человека

    Ставрополь, 8 сентября. На химическом заводе «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае произошло возгорание продуктов разложения, площадь пожара достигла 130 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

    В результате пожара погиб один человек, еще один получил ранения, сообщает «Интерфакс».

    «При тушении задымления обнаружено тело мужчины, 1962 года рождения», — сообщил агентству помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Алла Козырецкая.

    Сообщение о задымлении в одном из цехов завода поступило накануне вечером. К 20.45 пожарным удалось справиться с пожаром. Для расследования причин трагедии начата доследственная проверка.

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    Автор: Виталий Малясев
    #пожар #ставрополье #химзавод #погибший
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