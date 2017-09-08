Netflix покажет приквел к фильму «Пролетая над гнездом кукушки»

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Вашингтон, 8 сентября. Сериал «Рэтчед», являющийся приквелом к фильму и роману «Пролетая над гнездом кукушки», выйдет на американском видеосервисе Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

«Пролетая над гнездом кукушки» является самым известным романом американского писателя Кен Кизи, написанным в 1962 году. «Рэтчед» является приквелом к сюжетной линии романа, рассказывающим историю медсестры Милдред Рэтчед.

Экранизация знаменитого романа Кизи была выпущена в 1975 году, главную роль сыграл Джек Николсон. Фильм получил пять премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Как ожидается, в сериале будет 18 эпизодов, разделенных на два сезона. Исполнительным продюсером станет американский сценарист, продюсер и режиссёр Райан Мерфи. Главную роль медсестры Рэтчед сыграет американская актриса Сара Полсон.