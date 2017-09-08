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Netflix покажет приквел к фильму «Пролетая над гнездом кукушки»
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    Netflix покажет приквел к фильму «Пролетая над гнездом кукушки»

    2:53  8 Сентября 2017
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    Netflix покажет приквел к фильму «Пролетая над гнездом кукушки»

    Вашингтон, 8 сентября. Сериал «Рэтчед», являющийся приквелом к фильму и роману «Пролетая над гнездом кукушки», выйдет на американском видеосервисе Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

    «Пролетая над гнездом кукушки» является самым известным романом американского писателя Кен Кизи, написанным в 1962 году. «Рэтчед» является приквелом к сюжетной линии романа, рассказывающим историю медсестры Милдред Рэтчед.

    Экранизация знаменитого романа Кизи была выпущена в 1975 году, главную роль сыграл Джек Николсон. Фильм получил пять премий «Оскар» и «Золотой глобус».

    Как ожидается, в сериале будет 18 эпизодов, разделенных на два сезона. Исполнительным продюсером станет американский сценарист, продюсер и режиссёр Райан Мерфи. Главную роль медсестры Рэтчед сыграет американская актриса Сара Полсон.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #netflix #сериал #кизи #рэтчед
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