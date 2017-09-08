Саакашвили обсудит свое лишение гражданства с комиссаром ООН по беженцам

В Избранное

Женева, 8 сентября. Бывший президент Грузии прибыл в столицу Австрии, чтобы обсудить с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев связанные с его ситуацией лишения украинского гражданства правовын аспекты. Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Прилетели в Женеву встречаться с руководителем офиса международной защиты, Верховным комиссаром ООН по беженцам, обсуждать международные правовые аспекты моей ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее замглавы Минюста Украины Сергей Петухов заявил, что его ведомство получило от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Минюст Украины передаст запрос Генпрокуратуре, сообщает RT.