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Сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа
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    Сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа

    2:35  8 Сентября 2017
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    Сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа

    Москва, 8 сентября. У рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi, скончался маленький сын. Об этом сообщили пользователей соцсетей в ночь на пятницу.

    По пока неподтвержденным данным, полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры исполнителя, расположенной на девятом этаже. Сначала сообщалось, что происшествие имело место в Москве, однако позже появилась информация, что это случилось во Владикваказе, где Кудзаев проживает с семьей.

    Пользователи уже выразили свои соболезнования певцу в связи с постигшей его трагедией. Сам исполнитель, а также правоохранительные органы, пока никак не подтвердили эту информацию.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #ребенок #miyagi
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