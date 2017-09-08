Житель Ростова попытался проехать к Путину в Кремль на машине

В Избранное

Москва, 8 сентября. Житель Ростова-на-Дону на своем Mercedes утром 7 сентября попытался проехать в Кремль, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Нарушитель был остановлен сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) у ворот Боровицкой башни.

Сотрудники ФСО установили, что водителем является 44-летний мужчина, приехавший из Ростовской области. По словам водителя, у него был важный разговор к президенту.

Отмечается, что речь задержанного была невнятной и сбивчивой. Водитель был сопровожден до ближайшего отделения полиции, откуда его госпитализировали в психиатрическую больницу. В данный момент сотрудники правоохранительных органов и медики пытаются связаться с родственниками задержанного.