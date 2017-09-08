Равнину на Плутоне назвали в честь первого искусственного спутника Земли

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Москва, 8 сентября. Одна из равнин на поверхности Плутона получила название в честь первого искусственного спутника Земли. Об этом говорится в опубликованном на сайте Международного астрономического союза сообщении.

Международный астрономический союз присвоил название 14 объектам на поверхности Плутона, которые были обнаружены в 2015 году межпланетной станцией New Horizons. В честь запущенного в 1957 году первого искусственного спутника нашей планеты, аппарата «Спутник-1» названа «Равнина спутника».

Другие объекты на поверхности Плутона получили названия в честь мифических персонажей первооткрывателей, поэтов, ученых и инженеров, связанных с изучением Плутона и пояса Койпера.

Напомним, 14 июля 2015 года межпланетная станция New Horizons приблизилась к Плутону на 12,5 тыс. км. Миссия позволила астрономам собрать большое количество данных о карликовой планете и сделать множество фотографий ее поверхности.