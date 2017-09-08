Посла КНДР объявили в Мексике персоной нон-грата

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Мехико, 8 сентября. Министерство иностранных дел Мексики объявило посла КНДР персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 72 часов. Причиной стали ядерные испытания, проводимые Северной Кореей. Отмечается, что это был единственный дипломатический представитель КДНР в Северной Америке.

«Сегодня правительство Мексики объявило посла Корейской народно-демократической республики господина Ким Хён Ки персоной нон грата и предоставило ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны», – приводит заявление МИД Мексики газета «Известия».

Как отметили в МИД Мексики, данный шаг выражает «абсолютное неприятие» недавние ядерных испытаний в КНДР.

До недавнего времени, посольства КНДР на территории Северной и Южной Америки функционировали лишь в четырех странах: Бразилии, Кубе, Мексике и Перу. После высылки северокорейского посла из Мексики, посольств останется лишь три.