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Политика
Посла КНДР объявили в Мексике персоной нон-грата
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    Посла КНДР объявили в Мексике персоной нон-грата

    2:02  8 Сентября 2017
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    Посла КНДР объявили в Мексике персоной нон-грата

    Мехико, 8 сентября. Министерство иностранных дел Мексики объявило посла КНДР персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 72 часов. Причиной стали ядерные испытания, проводимые Северной Кореей. Отмечается, что это был единственный дипломатический представитель КДНР в Северной Америке.

    «Сегодня правительство Мексики объявило посла Корейской народно-демократической республики господина Ким Хён Ки персоной нон грата и предоставило ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны», – приводит заявление МИД Мексики газета «Известия».

    Как отметили в МИД Мексики, данный шаг выражает «абсолютное неприятие» недавние ядерных испытаний в КНДР.

    До недавнего времени, посольства КНДР на территории Северной и Южной Америки функционировали лишь в четырех странах: Бразилии, Кубе, Мексике и Перу. После высылки северокорейского посла из Мексики, посольств останется лишь три.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #кндр #посол #мексика
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