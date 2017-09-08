Подозреваемый в нападении на прохожих в Турку спланировал две атаки

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Турку, 8 сентября. Главный подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в финском Турку выходец из Марокко Абдеррахман Буанан имел два плана атак – основной и запасной. Об это сообщает Центральная криминальная полиция.

По информации финской полиции, Буанан отказался от первоначального плана нападения, так в намеченном им месте было слишком много людей. Отмечается, что среди жертв нападения были исключительно женщины. Если бы Буанан остановился на первоначальном плане, среди пострадавших были бы и мужчины.

Как сообщают финские СМИ, перед нападением он опубликовал в соцсетях видео, на котором он зачитывает свой манифест и отрывки из Корана перед Кафедральным собором Турку. Полиция полагает, что он подвергся влиянию пропаганды террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.