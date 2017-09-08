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Названы романы, вошедшие в лонг-лист книжной премии «Русский Букер» 
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    Названы романы, вошедшие в лонг-лист книжной премии «Русский Букер» 

    1:18  8 Сентября 2017
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    Названы романы, вошедшие в лонг-лист книжной премии «Русский Букер» 

    Москва, 8 сентября. Жюри литературной премии «Русский Букер» огласило «длинный список» произведений, допущенных к участию в конкурсе на премию 2017 года за лучший роман на русском языке.

    В этом году номинировано было 80 произведений, допущено – 75. 

    «Жюри, разобрав 75 представленных романов, весьма неожиданных порой, как глубоких, так и одиозных, пришло к мнению, что 19 из них заслуживают того, чтобы попасть в лонг-лист», — отметил председатель жюри поэт и прозаик Петр Алешковский.

    Среди номинантов 2017 года Владимир Медведев «ЗАХХОК», Дмитрий Новиков «Голомяное пламя», Александр Мелихов «Свидание с Квазимодо», Елена Чижова «Катаист», Михаил Гиголашвили «Тайный год». Полный список опубликован на сайте премии.

    Лауреата «Русского буккера» ждет приз в полтора миллиона рублей, финалисты получат по 150 тыс. рублей.

    «Короткий список», в который войдут шесть финалистов, огласят 26 октября. Победителя назовут 5 декабря.

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    Автор: Олеся Волкова
    #литература #русскийбукер
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