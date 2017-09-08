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Конституционный суд Испании приостановил действие закона о  референдуме в Каталонии
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    Конституционный суд Испании приостановил действие закона о  референдуме в Каталонии

    1:14  8 Сентября 2017
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    Конституционный суд Испании приостановил действие закона о  референдуме в Каталонии

    Мадрид, 8 сентября. Действие закона о  референдуме о независимости, принятого властями Каталонии, было приостановлено Конституционным судом Испании. Об этом сообщает постановление суда, распространенное в этот четверг.

    Конституционный суд принял к рассмотрению иски правительства Испании о незаконности принятого каталонскими властями закона о референдуме в регионе. Действие этого закона, таким образом, автоматически приостанавливается. Согласно испанской конституции, у правительства страны есть право обжаловать в суде решения, принятые руководствами автономных областей, пишет «Газета.ru».

    Напомним, что после шестнадцатичасового обсуждения, парламент Каталонии принял закон о проведении референдума о самоопределении. Согласно тексту закона, победа сторонников независимости на референдуме повлечет за собой немедленное объявление независимости парламентом Каталонии.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #каталония #испания
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