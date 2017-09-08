Ураган «Хосе», приближающийся к Карибам, достиг третьей категории

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Вашингтон, 8 сентября. Атлантический ураган «Хосе», движущийся к Карибскому бассейну, усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра США по предупреждению ураганов.

«Хосе» в настоящее время продвигается по центральной части Атлантического океана на запад.

Отметим, сейчас внимание американских метеорологов сосредоточено на урагане «Ирма», который считается самым сильным из всех ураганов, зафиксированных в Атлантическом океане.