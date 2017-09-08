Ураган «Хосе», приближающийся к Карибам, достиг третьей категории
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Вашингтон, 8 сентября. Атлантический ураган «Хосе», движущийся к Карибскому бассейну, усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра США по предупреждению ураганов.
«Хосе» в настоящее время продвигается по центральной части Атлантического океана на запад.
Отметим, сейчас внимание американских метеорологов сосредоточено на урагане «Ирма», который считается самым сильным из всех ураганов, зафиксированных в Атлантическом океане.
Notice anything? #Irma's wind field extends well beyond the forecast cone. Impacts reach far outside the forecast track. pic.twitter.com/gGNexAGbV7— NWS (@NWS) September 7, 2017