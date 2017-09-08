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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Политика
Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации Штатами главарей ИГ в Сирии
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    Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации Штатами главарей ИГ в Сирии

    0:53  8 Сентября 2017
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    Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации Штатами главарей ИГ в Сирии

    Москва, 8 сентября. Эвакуация полевых командиров боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в РФ) из сирийского Дейр эз-Зора американскими вертолетами имела место со 100%-ной вероятностью. Это значит, что США по-прежнему видят свое существование в противоборстве с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Ранее источники сообщили, что в августе ВВС США из района Дейр эз-Зора эвакуировали на север Сирии более 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ. Отмечалось, что это была не первая подобная эвакуация. В коалиции под эгидой США опровергли эти данные.

    Как написал Клинцевич на своей странице в Facebook, несмотря на опровержения появившейся информации, «весь многолетний опыт действий США, в том числе и в Афганистане, убеждает нас, что все это почти со 100%-ной вероятностью имело место». 

    «Как человек, прошедший эту войну, могу утверждать, что непосредственное участие американцев на стороне моджахедов мы ощущали постоянно», — добавил сенатор.

    Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации Штатами главарей ИГ в Сирии

    «Похоже, что США по-прежнему видит смысл своего существования в противоборстве с Россией, и это, мягко говоря, не вызывает оптимизма», — резюмировал Клинцевич.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #клинцевич
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