США устали от политики «око за око» в отношении России — Госдеп

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Вашингтон, 7 сентября. Власти США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и хотели бы прекратить политику по принципу «око за око». С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились. Мы не хотим продолжения этого дипломатического «око за око», — приводит ее слова RT.

Наэурт заявила, что существует много сфер, где Москва и Вашингтон могли бы плодотворно сотрудничать.

Напомним, что 2 сентября в консульствах России в Сан-Франциско и в Вашингтоне прошли обыски. Представители Госдепа выступили с заявлениями, в которых утверждали, что «осмотр» диппредставительств прошел после их закрытия.