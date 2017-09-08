Истребители ВКС РФ совершили 9 перехватов самолетов-разведчиков у границ России

В Избранное

Москва, 8 сентября. За последнюю неделю истребители ВКС РФ выполнили девять перехватов иностранных самолетов-разведчиков у российской границы. Об этом сообщает министерство обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, воздушную разведку вдоль российских границ вели тридцать летательных аппаратов. Из них семнадцать – на западном стратегическом направлении, пять – на юго-западном, пять на – на арктическом и еще три – на восточном.

Как подчеркнули в министерстве обороны, ни в одном из случаев не было допущено нарушения российского воздушного пространства.