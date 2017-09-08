Мэр Майами-Бич объявил о начале эвакуации в связи с ураганом «Ирма»

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Майами-Бич, 7 сентября. В американском курортном городе Майами-Бич, расположенном в штате Флорида, была объявлена эвакуация в связи с приближающимся ураганом «Ирма». Соответствующее заявление сделал мэр города Фил Левайн.

По его словам, на город надвигается «ядерный ураган».

«Никогда не думал, что мне придется говорить это, но приходится: не приезжайте в Майами-Бич в этот особый период», – приводит его слова газета «Известия».

По данным метеорологов, ураган Ирма пройдет на юго-восточными районами Флориды в ближайшие 72-96 часов. Предполагается, что сильнее всего пострадают города Майами и Форт-Лодерлейл.