Находящийся под следствием Серебренников остается худруком «Гоголь-центра»

В Избранное

Москва, 8 сентября. Приказа об увольнении Кирилла Серебренникова с поста худрука «Гоголь-центра» не существует, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По словам Кибовского, «приказа об увольнении Кирилла Серебренникова не существует». Как уточнил чиновник, на время отсутствия руководителя, согласно Трудовому кодексу РФ, назначается исполняющий обязанности.

Как сообщил в интервью «Интерфаксу» Кибовский, Серебренников находится под домашним арестом, а в его отсутствие «исполняет обязанности худрука его заместитель».

Напомним, Серебренников подозревается в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Режиссер свою вину не признает.