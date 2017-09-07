Сын Трампа объяснил причины встречи с адвокатом Весельницкой

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Вашингтон, 7 сентября. Сын президента США Дональд Трамп-младший объяснил, что целью его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой было получение информации о пригодности бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на пост руководителя страны.

Он отверг все обвинения о вступлении в сговор с каким-либо иностранным правительством.

«В той мере, в какой у них была информация о соответствии, характеристике или квалификации кандидата в президенты, я полагал, что я должен был хотя бы выслушать их», – приводит слова сына президента газета «Известия».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Трамп-младший подтвердил факт встречи с Весельницкой и лоббистом Ринатом Ахметшином в Нью-Йорке 9 июня 2016 года. Кроме него на этой встрече присутствовал зять Трамп Джаред Кушнер и бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт.