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Политика
Сын Трампа объяснил причины встречи с адвокатом Весельницкой
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    Сын Трампа объяснил причины встречи с адвокатом Весельницкой

    23:52  7 Сентября 2017
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    Сын Трампа объяснил причины встречи с адвокатом Весельницкой

    Вашингтон, 7 сентября. Сын президента США Дональд Трамп-младший объяснил, что целью его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой было получение информации о пригодности бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на пост руководителя страны.

    Он отверг все обвинения о вступлении в сговор с каким-либо иностранным правительством.

    «В той мере, в какой у них была информация о соответствии, характеристике или квалификации кандидата в президенты, я полагал, что я должен был хотя бы выслушать их», – приводит слова сына президента газета «Известия».

    Напомним, что ранее сообщалось о том, что Трамп-младший подтвердил факт встречи с Весельницкой и лоббистом Ринатом Ахметшином в Нью-Йорке 9 июня 2016 года. Кроме него на этой встрече присутствовал зять Трамп Джаред Кушнер и бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сша #весельницкая #трамп-младший
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