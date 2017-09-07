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Политика
МИД РФ: Расследование по химоружию в Сирии должно быть деполитизировано
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    МИД РФ: Расследование по химоружию в Сирии должно быть деполитизировано

    23:51  7 Сентября 2017
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    МИД РФ: Расследование по химоружию в Сирии должно быть деполитизировано

    Москва, 7 сентября. Расследование, касающееся применения химоружия в Сирии, должно быть непредвзято и деполитизировано. Об этом на двусторонней встрече заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков главе Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии Эдмону Мюле.

    В четверг Рябков встретился с Мюле, находившимся в Москве в связи с проведением экспертных консультаций относительно расследования химинцидентов в сирийских населенных пунктах Марат Умм-Хош 16 сентября 2016 года и Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года.

    «С российской стороны была особо подчеркнута необходимость проведения высокопрофессионального, непредвзятого и деполитизированного расследования данных и иных эпизодов, связанных с применением отравляющих веществ в Сирии», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 

    По мнению российской стороны, подчеркивается в сообщении МИД РФ, эксперты обязаны лично посетить СМР Хан-Шейхуна, а также авиабазы «Шайрат», на которой якобы складировался примененный в Хан-Шейхуне зарин.

    МИД РФ: Расследование по химоружию в Сирии должно быть деполитизировано

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #рябков #химоружие #озхо #мюле
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