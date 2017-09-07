МИД РФ: Расследование по химоружию в Сирии должно быть деполитизировано

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Москва, 7 сентября. Расследование, касающееся применения химоружия в Сирии, должно быть непредвзято и деполитизировано. Об этом на двусторонней встрече заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков главе Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии Эдмону Мюле.

В четверг Рябков встретился с Мюле, находившимся в Москве в связи с проведением экспертных консультаций относительно расследования химинцидентов в сирийских населенных пунктах Марат Умм-Хош 16 сентября 2016 года и Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года.

«С российской стороны была особо подчеркнута необходимость проведения высокопрофессионального, непредвзятого и деполитизированного расследования данных и иных эпизодов, связанных с применением отравляющих веществ в Сирии», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По мнению российской стороны, подчеркивается в сообщении МИД РФ, эксперты обязаны лично посетить СМР Хан-Шейхуна, а также авиабазы «Шайрат», на которой якобы складировался примененный в Хан-Шейхуне зарин.