В Госдепе США посчитали «очень интересным» комментарий Путина о Тиллерсоне

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Вашингтон, 8 сентября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала «интересным комментарием» слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался в плохой компании

«Очень интересный комментарий президента Владимира Путина», — заявила Науэрт на регулярном брифинге.

Напомним, ранее в четверг на полях саммита ВЭФ Путин сообщил о награждении вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна Орденом Дружбы. при этом Президент отметил, что Тиллерсон несколько лет назад тоже удостоился этой награды.

«Но он попал в плохую компанию и в другую сторону немного отруливает», — шутливо заметил российский лидер.

Читайте биографию Рекса Тиллерсона на сайте «Свободная пресса».