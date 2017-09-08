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В Госдепе США посчитали «очень интересным» комментарий Путина о Тиллерсоне
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    В Госдепе США посчитали «очень интересным» комментарий Путина о Тиллерсоне

    0:00  8 Сентября 2017  /обновлено: 19:11  08 Сентября 2017
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    В Госдепе США посчитали «очень интересным» комментарий Путина о Тиллерсоне

    Вашингтон, 8 сентября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала «интересным комментарием» слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался в плохой компании

    «Очень интересный комментарий президента Владимира Путина», — заявила Науэрт на регулярном брифинге.

    В Госдепе США посчитали «очень интересным» комментарий Путина о Тиллерсоне

    Напомним, ранее в четверг на полях саммита ВЭФ Путин сообщил о награждении вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна Орденом Дружбы. при этом Президент отметил, что Тиллерсон несколько лет назад тоже удостоился этой награды. 

    «Но он попал в плохую компанию и в другую сторону немного отруливает», — шутливо заметил российский лидер.

    Читайте биографию Рекса Тиллерсона на сайте «Свободная пресса».

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    Автор: Олеся Волкова
    #путин #сша #тиллерсон
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