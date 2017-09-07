США подсчитали убытки ЕС от российского продуктового эмбарго

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Вашингтон, 7 сентября. Запрет на поставку в Россию персиков и нектаринов, а также вишни и черешни обошелся Европе примерно в 212 миллионов долларов в 2016/17 годах, сообщает служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США.

Эти фрукты и ягоды попали под продуктовое эмбарго, введенное Москвой в отношении сельхозпродукции из ряда стран в ответ на экономические санкции.

Как пишет RT, в отчет службы Минсельхоза США отмечается, что «Объёмы экспорта косточковых плодов из стран ЕС существенным образом сократились из-за российских контрсанкций».

Общая сумма убытка, которые понес ЕС, составила около 212 миллионов долларов.