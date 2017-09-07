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Украина
Саакашвили пообещал вернуться на Украину с тысячами сторонников
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    Саакашвили пообещал вернуться на Украину с тысячами сторонников

    23:24  7 Сентября 2017
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    Саакашвили пообещал вернуться на Украину с тысячами сторонников

    Варшава, 7 сентября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что 10 сентября он отправится из Польши на Украину не один, а с несколькими тысячами поддерживающих его граждан.

    «Несколько тысяч человек планируют поехать вместе со мной из Польши», — заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2», добавив, что многие из его сторонников — украинцы.

    По словам экс-губернатора, на границе его должны встретить несколько украинских политиков, среди которых будет Юлия Тимошенко. 

    Саакашвили пообещал вернуться на Украину с тысячами сторонников

    Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после вступления в должность президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В июле стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 

    Ранее лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что Саакашвили следует расстрелять на польско-украинской границе, если тот попытается ее пересечь.

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    Автор: Олеся Волкова
    #польша #украина #порошенко #саакашвили
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