Трамп не исключил военного решения северокорейского кризиса

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Вашингтон, 7 сентября. Военные действия США против КНДР нежелательны, но возможны, хотя и не являются неизбежными, заявил президент США Дональд Трамп.

Во время совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом Трамп подчеркнул недопустимость дальнейших ядерных испытаний КНДР. По его словам, все испытания «должны быть остановлены».

«Военное решение, конечно, опция. Но это нежелательная опция», — заявил Трамп.

При этом глава белого дома добавил, что если Штаты применят свои вооруженные силы против КНДР, «это будет очень грустный день для Северной Кореи».