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Трамп не исключил военного решения северокорейского кризиса
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    Трамп не исключил военного решения северокорейского кризиса

    0:20  8 Сентября 2017
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    Трамп не исключил военного решения северокорейского кризиса

    Вашингтон, 7 сентября. Военные действия США против КНДР нежелательны, но возможны, хотя и не являются неизбежными, заявил президент США Дональд Трамп.

    Во время совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом Трамп подчеркнул недопустимость дальнейших ядерных испытаний КНДР. По его словам, все испытания «должны быть остановлены».

    «Военное решение, конечно, опция. Но это нежелательная опция», — заявил Трамп.

    При этом глава белого дома добавил, что если Штаты применят свои вооруженные силы против КНДР, «это будет очень грустный день для Северной Кореи».

    Трамп не исключил военного решения северокорейского кризиса

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп #кндр
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