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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
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Сирия: жители Дейр эз-Зора во время осады испытывали острую нехватку хирургов
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    Сирия: жители Дейр эз-Зора во время осады испытывали острую нехватку хирургов

    23:07  7 Сентября 2017  /обновлено: 0:25  08 Сентября 2017
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    Сирия: жители Дейр эз-Зора во время осады испытывали острую нехватку хирургов

    Дамаск, 7 сентября. Жители сирийского Дейр эз-Зора во время трехлетней осады особо остро ощущали нехватку медицинских специалистов, особенно – хирургов. Об этом рассказал губернатор одноименной провинции Мухаммед Ибрагим Самра.

    Самра напомнил, что в ходе блокады город был лишен электричества, газа и дизельного топлива для снабжения генераторов. Кроме того, Дейр эз-Зор страдал от острой нехватки врачей, в первую очередь – хирургов.

    «Вся надежда была на вертолеты, с помощью которых людей доставляли на лечение в соседние города», – приводит слова Самры RT.  

    Тем не менее, несмотря на осаду и артиллерийские обстрелы, рабочие продолжали ходить на заводы, а студенты – на учебу.

    Напомним, что город Дейр эз-Зор и находящийся в двух километрах от него военный аэродром более трех лет находились в полном окружении террористов. Продовольствие и боеприпасы доставлялись в город лишь с воздуха – большую роль в этом сыграли ВКС РФ, регулярно доставлявшие гуманитарную помощь в осажденный город. Они же оказали сирийской армии необходимую помощь для прорыва блокады террористов.

    Также ранее сообщалось, что Россия направит гуманитарный конвой в освобожденные районы Дейр эз-Зора.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #дейр эз-зор #хирурги
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