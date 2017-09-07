Сирия: жители Дейр эз-Зора во время осады испытывали острую нехватку хирургов

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Дамаск, 7 сентября. Жители сирийского Дейр эз-Зора во время трехлетней осады особо остро ощущали нехватку медицинских специалистов, особенно – хирургов. Об этом рассказал губернатор одноименной провинции Мухаммед Ибрагим Самра.

Самра напомнил, что в ходе блокады город был лишен электричества, газа и дизельного топлива для снабжения генераторов. Кроме того, Дейр эз-Зор страдал от острой нехватки врачей, в первую очередь – хирургов.

«Вся надежда была на вертолеты, с помощью которых людей доставляли на лечение в соседние города», – приводит слова Самры RT.

Тем не менее, несмотря на осаду и артиллерийские обстрелы, рабочие продолжали ходить на заводы, а студенты – на учебу.

Напомним, что город Дейр эз-Зор и находящийся в двух километрах от него военный аэродром более трех лет находились в полном окружении террористов. Продовольствие и боеприпасы доставлялись в город лишь с воздуха – большую роль в этом сыграли ВКС РФ, регулярно доставлявшие гуманитарную помощь в осажденный город. Они же оказали сирийской армии необходимую помощь для прорыва блокады террористов.

Также ранее сообщалось, что Россия направит гуманитарный конвой в освобожденные районы Дейр эз-Зора.