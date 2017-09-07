Глава ПФР рассказал об изменении размера пенсии в 69 субъектах РФ

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Москва, 7 сентября. В текущем году на доведение пенсий до регионального прожиточного минимума и выплату социальных доплат из федерального бюджета страны будет выделено 99,7 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

«Для 3,9 млн человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату… В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 99,7 млрд рублей в 69 субъектах Российской Федерации», — сообщил Дроздов.

По словам главы ПФР, в по итогам восьми месяцев 2017 года в ПФР «все исполняется в плановом порядке». По сравнению с 2017 годом доходы бюджета выросли на 7%. Предполагается, что в этом году «пенсии вырастут на 4,5%».