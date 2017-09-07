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Около 5 тыс. туристов из РФ находятся на Доминикане в зоне активности урагана «Ирма»
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    Около 5 тыс. туристов из РФ находятся на Доминикане в зоне активности урагана «Ирма»

    22:33  7 Сентября 2017
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    Около 5 тыс. туристов из РФ находятся на Доминикане в зоне активности урагана «Ирма»

    Москва, 7 сентября. Около 5 тысяч российских туристов в данный момент находятся на курортах Доминиканы, куда пришел ураган «Ирма». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    «В настоящее время на курортах Доминиканы находится более 5 тыс. российских туристов. В ближайшее время правовая служба АТОР подготовит рекомендации туристам и агентствам в связи с ситуацией на Доминикане», – приводит текст сообщения «Газета.ru».

    Отмечается, что правительство Доминиканы смогло обеспечить безопасность жителей и гостей страны. В эвакуации туристов надобности нет.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #доминикана #ирма
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