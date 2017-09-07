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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Трамп заверил, что США занимаются в Сирии только уничтожением боевиков ИГ
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    Трамп заверил, что США занимаются в Сирии только уничтожением боевиков ИГ

    22:21  7 Сентября 2017
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    Трамп заверил, что США занимаются в Сирии только уничтожением боевиков ИГ

    Вашингтон, 7 сентября.  Президент США Дональд Трамп заявил, что интересы Вашингтона в Сирии ограничиваются исключительно уничтожением боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом глава Белого дома заявил в ходе совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

    «Учитывая опасения Сирии, мы лишь уничтожаем ИГ*. То, что мы делаем там, это уничтожаем ИГ. Мы преуспели в этом отношении», — сказал Трамп.

    Он также добавил, что готов выступить в роли посредника в разрешении кризиса вокруг Катара, отметив, что данный кризис под силу решить самим государствам региона, однако при необходимости США могут помочь.

    Ранее стало известно, что ВВС США эвакуировали из района города Дейр эз-Зор в Сирии более 20 полевых командиров террористической группировки ИГИЛ, передает URA.RU.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #трамп #игил
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