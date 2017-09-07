Cплав «медведя» и «волка»: вооруженный чеченский вездеход впервые показали в Москве. ФАН-ТВ

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», недавно прошедшем в Подмосковье, 1200 российских и 78 иностранных предприятий и организаций демонстрировали передовые военные разработки. В Конгрессно-выставочном Центре парка «Патриот» было представлено 40 тематических разделов и в общей сложности почти 2,5 тысячи образцов продукции военного назначения, многие из которых еще не поступили на вооружение ни одной армии мира. Так, Российский Университет спецназа представил концепт легкого высокопроходимого и вооруженного тактического авто-вездехода – багги «Чаборз М-6». «Ча» в переводе с чеченского означает «медведь», а «борз» – «волк». Этот железный зверь выживает везде: в степи, в лесу, в пустыне, в болоте и в горах. С новинкой познакомились корреспонденты ФАН-ТВ.

Репортер ФАН-ТВ пообщалась с создателями багги. Руководитель проекта «Чаборз», главный конструктор Эдуард Мымрин раскрыл некоторые подробности нового авто:

– Производителем является Российский Университет спецназа, который находится в городе Гудермес, это Чеченская Республика. Подготовка шла несколько лет, накапливался опыт, начиная с войны в Афганистане, потом были операции, которые проводились на территории Чеченской Республики. В этой машине очень много всего заложено, огромный потенциал. В первую очередь, здесь очень серьезная пространственная рама. Этот багги можно перевозить на вертолете. То есть, он на крючках цепляется на внешние подвески вертолета Ми-8 или другого вертолета.

– Сколько он весит?

– В снаряженной массе, то есть в полной массе, с экипажем, с топливом будет 2600 килограммов.

– И это крепление выдержит?

– Выдержит! Здесь стоит дизель-электрическая силовая установка. Это значит, что в определенных режимах машина может двигаться на электротяге, то есть бесшумно. Когда нужна максимальная маскировка, выключается основной двигатель, и машина, только шелестя колесами по песочку, едет на расстояние до 80 километров. Сидения здесь складные, при складывании образуют ровный, жесткий пол. Здесь можно перевозить грузы массой до 1 тонны и можно сюда поставить носилки. То есть, до четырех носилок в два этажа здесь можно разместить и, например, за один раз вывезти до четырех раненых. Вот, смотрите, – Эдуард продемонстрировал репортеру ФАН-ТВ технические особенности вездехода, сложив сиденья.

– Настоящий трансформер!

– Трансформер, да. В этой машине самая современная система навигации. Вот это – настоящий боевой планшет офицера, у которого здесь заложены карты, связь. Здесь есть дисплей, по которому мы получаем картинку с инфракрасных камер: то есть, в условиях ночи, когда мы выключаем общий свет, мы можем двигаться. То есть, водитель видит в монитор картинку на расстоянии. Сюда выводится вся информация по состоянию машины, скорость, датчики, топливо, температура и так далее. Максимально легкое управление, автоматическая коробка передач, усилитель руля, вакуумный усилитель тормозов – всё в этой машине есть.

– Вы лично принимали участие в разработке этой машины?

– Конечно, да.

– Что для вас это значит?

– Это самый серьезный проект в моей жизни, который мы смогли совместно реализовать в Российском Университете спецназа. Это очень-очень круто, и я надеюсь, что этот проект принесет пользу нашей стране. В России производят саму передовую в мире технику, аналогов этой машине в мире нет. Это очень нужно будет ребятам, которые выполняют свой служебный долг в различных частях нашей страны и мира.

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Оператор научной роты при 12 Центральном научно-исследовательском институте Министерства Обороны Андрей Колмогоров сообщил, что находится под большим впечатлением от форума «Армия-2017» и от тех технических новинок, которые сегодня создаются в России:

– Я узнал много нового: что у нас в стране разрабатывается, какие корпорации есть в России. Я вижу будущее в продвижении именно научных разработок именно на территории России. Сейчас, как мне кажется, Министерство Обороны на это делает упор. Чтобы нас боялись, чтобы на нас никто не нападал, а граждане России могли жить спокойно.

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