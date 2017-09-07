Трамп усомнился в том, что власти Сирии будут применять химоружие

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Вашингтон, 7 сентября. Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что сирийские власти будут применять химическое оружие в будущем. В то же время, он пообещал, что США «крайне рассердятся», если это произойдет.

Трамп напомнил об ударе по сирийской авиабазе, который был выполнен в апреле после того, как Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия.

«Я очень сомневаюсь, что после того, что мы сделали в прошлый раз, Асад захочет вновь это сделать... Но ничего в этом случае не изменится - мы будем крайне рассержены», – заявил Трамп в ходе пресс-конференции с эмиром Кувейта.

Напомним, что в апреле 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, обвинив правительство Асада в применении химического оружия. Сирия использование химического оружия отрицает.