Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Глава Иракского Курдистана уйдет в отставку после референдума о независимости
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Иракского Курдистана уйдет в отставку после референдума о независимости

    22:01  7 Сентября 2017
    58

    Глава Иракского Курдистана уйдет в отставку после референдума о независимости

    Каир, 7 августа. Президент автономного Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил, что не планирует участвовать в президентских выборах, которые, как предполагается, пройдут после референдума о независимости.

    Президентские и парламентские выборы в регионе назначены на 1 ноября.

    Барзани заявил, что намерен оставить политическую карьеру и вернуться на службу в вооруженные формирования Иракского Курдистана пешмерга. Участвовать в выборах он не планирует.

    «Моя главная цель еще с тех пор, когда я был молодым и первый раз взял в руки оружие в 1962 году, это достижение независимости моего народа. И вот когда она будет достигнута, или будет близка к этому, то моя миссия на этом закончится», – заявил Масуд Барзани.

    Напомним, что референдум об отделении в автономном Иракском Курдистане пройдет 25 сентября. Это решение уже подверглось критике со стороны Багдада, а также Тегерана и Вашингтона.

     

     

     

     

     

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #ирак #барзани #курдистан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9329

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1545

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3873

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7790

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3675
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        226
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5442
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        305
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6366