Глава Иракского Курдистана уйдет в отставку после референдума о независимости

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Каир, 7 августа. Президент автономного Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил, что не планирует участвовать в президентских выборах, которые, как предполагается, пройдут после референдума о независимости.

Президентские и парламентские выборы в регионе назначены на 1 ноября.

Барзани заявил, что намерен оставить политическую карьеру и вернуться на службу в вооруженные формирования Иракского Курдистана пешмерга. Участвовать в выборах он не планирует.

«Моя главная цель еще с тех пор, когда я был молодым и первый раз взял в руки оружие в 1962 году, это достижение независимости моего народа. И вот когда она будет достигнута, или будет близка к этому, то моя миссия на этом закончится», – заявил Масуд Барзани.

Напомним, что референдум об отделении в автономном Иракском Курдистане пройдет 25 сентября. Это решение уже подверглось критике со стороны Багдада, а также Тегерана и Вашингтона.