Взрыв прогремел на Оксфорд-стрит в Лондоне

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Лондон, 7 сентября. Улица Оксфорд-стрит была перекрыта в Лондоне после «взрыва электропроводки». Сообщается о как минимум одном пострадавшем.

По данным британских СМИ, один мужчина получил незначительные травмы.

Ранее ряд пользователей соцсетей сообщал о взрыве на улице. По данным представителей полиции на месте происшествия, взрыв связан с неполадками в работе электросети. Однако официального подтверждения от лондонской полиции пока нет.