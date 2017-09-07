Взрыв прогремел на Оксфорд-стрит в Лондоне
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Лондон, 7 сентября. Улица Оксфорд-стрит была перекрыта в Лондоне после «взрыва электропроводки». Сообщается о как минимум одном пострадавшем.
По данным британских СМИ, один мужчина получил незначительные травмы.
Ранее ряд пользователей соцсетей сообщал о взрыве на улице. По данным представителей полиции на месте происшествия, взрыв связан с неполадками в работе электросети. Однако официального подтверждения от лондонской полиции пока нет.
BREAKING - UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa— Behind The News (@Behind__News) September 7, 2017