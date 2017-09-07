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Политика
Сенат США одобрил увеличение государственного долга
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    Сенат США одобрил увеличение государственного долга

    22:06  7 Сентября 2017
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    Сенат США одобрил увеличение государственного долга

    Вашингтон, 7 сентября. Сенат Конгресса США продлил действующий бюджет, а также принял решение повысить предельную величину государственного долга страны до 8 декабря.

    Кроме того, Сенат США выделил 15,25 миллиарда долларов на помощь пострадавшим от урагана «Харви», в результате которого произошли масштабные наводнения в штате Техас.

    Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп и лидеры конгресса договорились об увеличении лимита государственного долга страны, чтобы избежать дефолта. Соглашение между Трампом и лидерами конгресса стало сюрпризом на фоне многочисленных разногласий главы Белого дома с его собственной Республиканской партией и оппозиционными демократами. 

    Ранее Дональд Трамп и его жена Меланья посетили зону стихийного бедствия в штате Техас, пострадавшем от урагана «Харви». Трамп пообещал жителям Техаса, что их штат будет полностью восстановлен, передает «Вечерняя Москва».

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    Автор: Алексей Громов
    #трамп #демократы #госдолг #сенат сша #республиканцы #харви
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