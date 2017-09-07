Сенат США одобрил увеличение государственного долга

В Избранное

Вашингтон, 7 сентября. Сенат Конгресса США продлил действующий бюджет, а также принял решение повысить предельную величину государственного долга страны до 8 декабря.

Кроме того, Сенат США выделил 15,25 миллиарда долларов на помощь пострадавшим от урагана «Харви», в результате которого произошли масштабные наводнения в штате Техас.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп и лидеры конгресса договорились об увеличении лимита государственного долга страны, чтобы избежать дефолта. Соглашение между Трампом и лидерами конгресса стало сюрпризом на фоне многочисленных разногласий главы Белого дома с его собственной Республиканской партией и оппозиционными демократами.

Ранее Дональд Трамп и его жена Меланья посетили зону стихийного бедствия в штате Техас, пострадавшем от урагана «Харви». Трамп пообещал жителям Техаса, что их штат будет полностью восстановлен, передает «Вечерняя Москва».