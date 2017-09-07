Глава Генштаба РФ и представитель НАТО договорились о каналах связи

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Баку, 7 сентября. Глава Генерального штаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов провел переговоры с руководителем Военного комитета НАТО Петром Павлом. Об этом сообщили в четверг представители Североатлантического альянса.

В ходе диалога стороны договорились поддерживать контакты по военной линии.

«Встреча демонстрирует взаимный интерес к сохранению военных каналов коммуникации в соответствии с политикой прозрачности НАТО и продолжением диалога на политическом уровне», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что руководство альянса направит наблюдателей на военные учения «Запад-2017».