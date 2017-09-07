Минкультуры РФ отозвало иск на 160 млн рублей к бывшему замминистра Пирумову

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Москва, 7 сентября. Министерство культуры России отозвало иск на 160 миллионов рублей к бывшему заместителю министра Григорию Пирумову и другим обвиняемым по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом сообщил адвокат Пирумова Александр Сергеев.

«Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, отозвало гражданский иск, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб», — сказал Сергеев в комментарии ТАСС.

Он также добавил, что Дорогомиловский суд Москвы продлил арест бывшего заместителя министра культуры на полгода.

Напомним, Григорий Пирумов обвиняется в организации преступной группы, которая похитила более 164 миллионов рублей, предназначенные для реставрации объектов культурного наследия, среди которых Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве, передает «Вечерняя Москва».