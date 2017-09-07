Продажи автомобилей Lada в августе выросли на четверть

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Тольятти, 7 сентября. В августе 2017 года в России продали 26 тыс. 211 автомобилей марки Lada. Это на 25,4% больше, чем в августе 2016 года, сообщает пресс-центр «АвтоВАЗа».

По данным российской компании, отечественные автолюбители чаще всего приобретают Lada Grantа — за 8 месяцев 2017 года были реализованы 58 тыс. 604 автомобиля этой марки. На втором месте по популярности Lada Vesta (47 тыс. 780), замыкает тройку Lada XRAY.

«В настоящее время завершается подготовка к старту производства двух новинок — LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW», — добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что начало производства универсалов Lada Vesta на Ижевском автомобильном заводе намечено на 11 сентября. Отечественную новинку можно будет окрашивать в 10 цветов.