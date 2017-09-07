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Продажи автомобилей Lada в августе выросли на четверть
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    Продажи автомобилей Lada в августе выросли на четверть

    23:42  7 Сентября 2017
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    Продажи автомобилей Lada в августе выросли на четверть

    Тольятти, 7 сентября. В августе 2017 года в России продали 26 тыс. 211 автомобилей марки Lada. Это на 25,4% больше, чем в августе 2016 года, сообщает пресс-центр «АвтоВАЗа».

    По данным российской компании, отечественные автолюбители чаще всего приобретают Lada Grantа — за 8 месяцев 2017 года были реализованы 58 тыс. 604 автомобиля этой марки. На втором месте по популярности Lada Vesta (47 тыс. 780), замыкает тройку Lada XRAY.

    Продажи автомобилей Lada в августе выросли на четверть

    «В настоящее время завершается подготовка к старту производства двух новинок — LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW», — добавили в пресс-центре.

    Ранее сообщалось, что начало производства универсалов Lada Vesta на Ижевском автомобильном заводе намечено на 11 сентября. Отечественную новинку можно будет окрашивать в 10 цветов.

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    Автор: Борис Любимов
    #автоваз #продажи #лада
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