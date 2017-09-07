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Налоговые поступления в бюджет РФ за 2017 год выросли на 32%
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    Налоговые поступления в бюджет РФ за 2017 год выросли на 32%

    21:30  7 Сентября 2017
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    Налоговые поступления в бюджет РФ за 2017 год выросли на 32%

    Москва, 7 сентября. Налоговые поступления в федеральный бюджет за первые восемь месяцев 2017 года выросли на 32%, достигнув 5,8 триллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

    Отмечается, что поступления в консолидированный бюджет за январь-август выросли на 19% год к году и составили 11,2 триллиона рублей.

    Как сообщили в ФНС, главными факторами, способствовавшими росту поступлений, стали сборы. Налог на прибыль принес 2,3 триллиона рублей с ростом на 17%, НДС – 1,9 триллионов с ростом на 15%, акцизы – 0,9 триллионов рублей с ростом на 17%, НДФЛ – 2 триллиона рублей с ростом на 8%.

    «Анализ факторов, влияющих на динамику налоговых поступлений, показал, что кумулятивный эффект от налогового администрирования в общей структуре прироста вырос на два процентных пункта до 230 миллиардов рублей», — приводит «Газета.ru» слова ФНС Михаил Мишустина.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #россия #налоги #фнс
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