Налоговые поступления в бюджет РФ за 2017 год выросли на 32%

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Москва, 7 сентября. Налоговые поступления в федеральный бюджет за первые восемь месяцев 2017 года выросли на 32%, достигнув 5,8 триллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Отмечается, что поступления в консолидированный бюджет за январь-август выросли на 19% год к году и составили 11,2 триллиона рублей.

Как сообщили в ФНС, главными факторами, способствовавшими росту поступлений, стали сборы. Налог на прибыль принес 2,3 триллиона рублей с ростом на 17%, НДС – 1,9 триллионов с ростом на 15%, акцизы – 0,9 триллионов рублей с ростом на 17%, НДФЛ – 2 триллиона рублей с ростом на 8%.