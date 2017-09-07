Путин вместе с лидерами Японии и Монголии передал студентам «капсулу времени»

В Избранное

Владивосток, 7 сентября. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмагийн Баттулга приняли участие в торжественной церемонии передачи капсулы с посланием будущим студентам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В знак безмерного уважения к дзюдо, его истории и традициям, нашего общего стремления наращивать взаимодействие России, Японии и Монголии президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга передали эту капсулу на вечное хранение», — говорится в тексте послания.

Стоит отметить, что в будущем на базе ДВФУ будет создан Международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории. Кроме того, в ближайшее время во Владивостоке начнется строительство международного дворца единоборств.

Ранее Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ принять участие в Петербургском экономическом форум, который состоится в мае 2018 года, передает «Вечерняя Москва».