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Путин вместе с лидерами Японии и Монголии передал студентам «капсулу времени»
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    Путин вместе с лидерами Японии и Монголии передал студентам «капсулу времени»

    22:00  7 Сентября 2017
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    Путин вместе с лидерами Японии и Монголии передал студентам «капсулу времени»

    Владивосток, 7 сентября. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмагийн Баттулга приняли участие в торжественной церемонии передачи капсулы с посланием будущим студентам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    «В знак безмерного уважения к дзюдо, его истории и традициям, нашего общего стремления наращивать взаимодействие России, Японии и Монголии президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга передали эту капсулу на вечное хранение», — говорится в тексте послания.

    Стоит отметить, что в будущем на базе ДВФУ будет создан Международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории. Кроме того, в ближайшее время во Владивостоке начнется строительство международного дворца единоборств.

    Ранее Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ принять участие в Петербургском экономическом форум, который состоится в мае 2018 года, передает «Вечерняя Москва».

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #япония #абэ #владивосток #монголия #баттулга
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